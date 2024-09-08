الخضر يجرون آخر حصة تدريبية قبل سفرية “مونروفيا”

خاضت تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري صبيحة اليوم الأحد، آخر حصة تدريبية بمركز تحضير المنتخبات بسيدي موسى، استعدادا لمواجهة ليبيريا في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكشفت “الفاف” عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، عن إجراء أشبال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، حصة تدريبية أخيرة بالجزائر قبل سفرية “مونروفيا” المقررة على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، على متن رحلة خاصة من مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة.

ويستعد رفقاء عيسى ماندي، لمواجهة منتخب ليبيريا بعد غد الثلاثاء، في الجولة الثانية من إقصائيات “كان” 2025، وذلك بعد الفوز الثمين الذي المحقق في الجولة الافتاحية يوم الخميس الماضي، أمام غينيا الاستوائية، بثنائية نظيفة.

للإشارة، فإن المنتخب الوطني، سيكون في سفرية ليبيريا محروما من 4 عناصر أساسية، ويتعلق الأمر بكل من رياض محرز، وريان آيت نوري، وحسام عوار، ومحمد أمين عمورة، الذين تم تسريحهم من تربص سيدي موسى، بسبب معاناتهم من إصابات مختلفة.