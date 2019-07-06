الخضر يجرون آخر حصة تدريبية قبل مواجهة غينيا

الرياضة
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الخضر يجرون آخر حصة تدريبية قبل مواجهة غينيا
بقلم كريم.تيغرمت

أجرت عناصر المنتخب الوطني، اليوم السبت، آخر حصة تدريبية، قبل مباراتهم المنتظرة غدا الأحد، أمام منتخب غينيا، لحساب ثمن نهائي أمم إفريقيا 2019.

وشهدت الحصة التدريبية التي أجراها الخضر، أمسية اليوم، بملعب “بيترو سبورت”، مشاركة كل لاعبي الخضر، بما فيهم ياسين براهمي، والحارس ألكسندر أوكيدجيا.

وكانت عودة براهمي، للتدريبات الجماعية، في حصة أمس الجمعة، بينما بدأ أوكيدجيا تدريبات اليوم السبت، على إنفراد، بعد أن غاب عن حصة أمس الجمعة.

وعانى الحارس ألكسندر أوكيدجيا، من آلام على مستوى الظهر، أجبرته على الخضوع للعلاج رفقة الطاقم الطبي للخضر.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه نظيره الغيني، غدا الأحد، انطلاقا من الساعة الـ20:00، بتوقيت الجزائر، بملعب “الدفاع الجوي”.


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