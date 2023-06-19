الخضر يجرون أول وآخر حصة تدريبية تحسبا لمواجهة تونس

أجرى المنتخب الوطني أول وآخر حصة تدريبية في ملعب 19 ماي 56 بعنابة، تحسبا لمواجهة المنتخب التونسي وديا.

وشهدت الحصة التدريبية للخضر، التي أشرف عليها الناخب الوطني جمال بلماضي، مشاركة كل عناصر المنتخب الوطني، تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد المنتخب التونسي.

أين أجرى لاعبي الخضر حصة تدريبية خفيفة بالكرات، مقسمين على مجموعات.

كما أسدى الناخب الوطني بلماضي، مجموعة من التعليمات لعناصر المنتخب الوطني، قبل إنطلاق تمارين الجري الخفيف.

يجدر الإشارة، ستلعب المواجهة الودية بين الخضر ونسور قرطاج، غدا الثلاثاء، بملعب 19 ماي 56 بعنابة بداية من الساعة 20.00 مساءً.