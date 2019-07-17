الخضر يجرون ثاني حصة تدريبية إستعداد لمواجهة السنغال

أجرى المنتخب الوطني، أمسية اليوم الأربعاء، ثاني حصة تدريبية، بملعب “بيترو سبورت”، إستعدادا لنهائي أمم إفريقيا 2019، أمام منتخب السنغال.

وشهدت هذه الحصة التدريبية، التي قادها الناخب الوطني جمال بلماضي، مشاركة كل لاعبي المنتخب الوطني، في أجواء حماسية.

وسجل مدافع الخضر، يوسف عطال، هو الآخر تواجده في ملعب “بيترو سبورت”، بالزي المدني، بالنظر للإصابة التي يعاني منها، أين تابع تدريبات زملائه.

وقرر الناخب الوطني جمال بلماضي، فتح جانب من هذه الحصة التدريبية، أمام الصحافة، وأنصار الخضر، المتواجدين بمصر.