الخضر يحافضون على مركزهم في التصنيف الجديد لـ”الفيفا”

حافظ المنتخب الوطني على مركزه في الترتيب العالمي، حسب التصنيف الجديد للفيفا، والخاص بشهر جويلية الجاري.

ونشر الموقع الرسمي للفيفا، تصنيفه الشهري، والذي تواجد فيه الخضر، في المركز الثالث والثلاثين عالميا.

كما حافظ المنتخب الوطني، على مركزه من بين منتخبات دول القارة السمراء، ببقائه في المرتبة الرابعة.

يذكر أن المنتخب الوطني تواجد في التصنيف الماضي للفيفا، والخاص بشهر جوان، في نفس المركز (34 عالميا، والرابع إفريقيا).