“الخضر” يحافظون على المركز الـ35 عالميًا في تصنيف “الفيفا”

حافظ المنتخب الوطني الجزائري، على المركز الـ35 عالميا، في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لشهر نوفمبر، الصادر اليوم الأربعاء.

وحققت كتيبة الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، نتائج إيجابية خلال التوقف الدولي لشهر نوفمبر، إذ فازت في مباراتين وديتين أمام الموزمبيق والسعودية، مؤكدةً استقرار أدائها.

ووفق تصنيف الفيفا الحديث، ارتفع رصيد “الخضر” من 1510.26 نقطة إلى 1516.37 نقطة (+6.11)، ليحتفظوا بمركزهم الـ35 عالميًا.

ويظل المنتخب الجزائري متقدمًا على العديد من المنتخبات الإفريقية والعربية، محتفظًا بـ المركز الرابع في إفريقيا بعد كل من المغرب، السنغال، مصر. والثالث عربيًا، ما يعكس تطور مستواه واستمراره ضمن الصفوف الأولى للقارة.