الخضر يحافظون على مركزهم الرابع إفريقيا في تصنيف الفيفا

حافظ المنتخب الوطني الجزائري، على مركزه الرابع على مستوى القارة السمراء، حسب التصنيف الأخير للإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

ونشر الموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، التصنيف الخاص بشهر مارس 2020، أين حافظ الخضر على مركزهم الرابع إفريقيا.

وحتى على المستوى العالمي، استقر أبطال إفريقيا، في المركز الـ35، ويأتي هذا بسبب تجميد النشاط الرياضي، بسبب فيروس كورونا.

وحسب ذات التصنيف الخاص بالفيفا، حافظ منتخب السنغال على مركز الصدارة، على المستوى الإفريقي، متبوعا بكل من منتخبي تونس، ونيجيريا في المركزين الثاني، والثالث على التوالي.