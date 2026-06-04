الخضر يحافظون على مركزهم في التصنيف العالمي

حافظ المنتخب الوطني الجزائري، على المركز الـ28 عالميًا في التصنيف المباشر للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعدما عزز رصيده بـ6.78 نقاط ليصل إلى 1571.03 نقطة.

واستفاد “الخضر” من الفوز المحقق أمام هولندا بهدف دون رد، أمس الأربعاء، ليواصلوا الاقتراب من المركز الـ27 الذي تحتله أستراليا برصيد 1578.66 نقطة، بفارق يقل عن 8 نقاط فقط.

وعلى الصعيد القاري، يواصل المنتخب الجزائري تواجده ضمن كوكبة المنتخبات الإفريقية الأولى، خلف المغرب السابع عالميًا والسنغال الرابع عشر، فيما يحتل نيجيريا المركز الـ26 عالميًا.

كما حافظ المنتخب الوطني على تفوقه في الترتيب العالمي على منتخبات بارزة مثل مصر (29) وكندا (30)، مؤكداً استقراره ضمن أفضل 30 منتخبًا في العالم.