“الخضر” يحافظون على مركزهم.. والأرجنتين في الريادة

حافظ المنتخب الوطني على المركز 28 عالميا في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم، الخاص بشهر جوان.

ونشرت “الفيفا” الخميس الفارط، التصنيف الجديد للمنتخبات بالتزامن وانطلاق نهائيات كأس العالم 2026. الجارية وقائعها بكل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، إلى غاية الـ 19 جويلية القادم.

ونجح “الخضر” في كسب 6.77 نقطة إضافية مقارنة بتصنيف شهر أفريل الماضي. عقب الفوز وديا على هولندا بنتيجة 1-0 وبوليفيا بـ 4-0، ليحافظوا على مركزهم الـ 28 عالميا.

كما حافظ رفقاء القائد رياض محرز، الذين رفعوا رصيدهم 1571.03 نقطة. في تصنيف “الفيفا” الجديد، على مركزهم الرابع إفريقيا، والثاني عربيا.

في المقابل، استعادة منتتخب الأرجنتين، منافس “الخضر” هذا الأربعاء في المباراة الافتتاحية لمونديال 2026 صدارة الترتيب، بعدما كان يحتل في تصنيف أفريل المركز الثالث.

أما منافسا المنتخب الوطني الآخران في المجموعة الـ 10، النمسا والأردن، فقد تواجدا في المركزين الـ 24 والـ 63 على التوالي.

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