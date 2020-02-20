الخضر يحتفظون بمركزهم الـ35 عالميا والرابع إفريقيا في تصنيف الفيفا

كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن أول تصنيف للمنتخبات لسنة 2020، أين احتفظ المنتخب الوطني بمركزه الـ35 عالميا، والرابع إفريقيا.

وتجمد رصيد المنتخب الوطني في النقطة الـ(1482)، ما جعل يستقر في مركزه الـ35 عالميا، والرابع إفريقيا، حسب تصنيف الفيفا، الصادر اليوم الخميس.

ومن جهته احتفظ منتخب بلجيكا بصدارة الترتيب العالمي، متبوعا بكل من منتخب فرنسا في المركز الثاني، يليه منتخب البرازيل في المركز الثالث.

وعلى الصعيد الإفريقي، يواصل منتخب السنغال، صدارته لمنتخبات القارة السمراء، متبوعا بكل من منتخبي تونس ونيجيريا.