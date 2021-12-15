الخضر يحتفلون بعلم فلسطين بعد تجاوز قطر وبلوغ النهائي

احتفلت عناصر المنتخب الوطني الجزائري بطريقتها الخاصة بعد تجاوز قطر ووصولها لنهائي منافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

ومباشرة بعد صافرة الحكم النهائية بفوز الخضر بهدفين لهدف وحيد توجه زملاء يوسف بلايلي نحو المدرجات الخاصة بأنصارهم.

حيث حمل أحد اللاعبين علم فلسطين للتعبير عن مساندة الجزائر للقضية الفلسطينية مثلما يحدث دائما.

وجرت مواجهة الدور نصف النهائي بملعب الثمامة ليضرب الخضر موعدا في النهائي للمنتخب التونسي.