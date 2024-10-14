الخضر يحسمون التأهل إلى الكان ويضربون موعدا للكبار

حسم المنتخب الوطني تأهله إلى كأس أمم إفريقيا 2025، بعد عودته بفوز مهم أمام منتخب الطوغو المستضيف في التصفيات الإفريقية.

وانتهت المباراة التي جرت بملعب كيغي بالعاصمة لومي بفوز الخضر بهدف نظيف من إمضاء المدافع رامي بن سبعيني في الدقيقة 17 من الشوط عن طريق ركلة جزاء.

وسجل بن سبعيني الهدف التاسع له مع الكتيبة الوطنية، في حين حقق المدرب فلاديمير بيتكوفيتش فوزا جديدا يؤكد قوته التدريبية.

وشهدت المباراة إصابة المهاجم محمد أمين عمورة على مستوى العين.

ويُعد المنتخب الوطني رابع المتأهلين إلى العرس الكروي الإفريقي على رأس المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة. بعد تأهل المنتخب المستضيف المغرب ومنتخب بوركينافاسو والكاميرون.

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