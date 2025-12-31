“الخُضر” يحسمون الشوط الأول بثلاثية نظيفة أمام غينيا الاستوائية

أنهى المنتخب الوطني الجزائري الشوط الأول من مواجهته أمام منتخب غينيا الاستوائية متقدّمًا بثلاثة أهداف دون رد، ضمن الدور الأول من دور المجموعات لمنافسة كأس أمم إفريقيا.

وسجّل أهداف “الخُضر” كلٌّ من زين الدين بلعيد في الدقيقة الـ19، وفارس شايبي في الدقيقة الـ25، واختتم إبراهيم مازة ثلاثية الشوط الأول في الدقيقة الـ32.

وشهدت المرحلة الأولى تألقًا لافتًا لإبراهيم مازة الذي بصم على أداء مميز، إلى جانب فارس شايبي الذي وقّع على هدف رائع نال إعجاب الجماهير. كما كان حاج موسى أحد أبرز عناصر المنتخب، بعد منحه تمريرتين حاسمتين، مبرزًا مهارات فنية عالية رغم بعض النزعة الفردية.

وقدّم المنتخب الوطني شوطًا أوّل قويًا من حيث الأداء والفعالية الهجومية، ما يعكس جاهزيته لمواصلة المشوار بثبات في المنافسة القارية.