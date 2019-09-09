الخضر يحسمون ودية البنين لصالحم بهدف نظيف         

فاز المنتخب الوطني الجزائري، بالمباراة الودية التي جمعته اليوم الإثنين، بمنتخب البنين، بنتيجة هدف دون مقابل.

وأنهى المنتخب الجزائري الشوط الأول من هذه المواجهة، بنتيجة التعادل السلبي، بمردود جيد لرفقاء رياض محرز.

الشوط الثاني شهد العديد من التغييرات، في تشكيلة الخضر، بدخول كل من عبيد، حليش، براهيمي، وسليماني.

وتمكن المنتخب الجزائري، من افتتاح باب التسجيل، بعد حصول براهيمي على ضربة جزاء ترجمها سليماني لهدف في الدقيقة الـ72.

وبهذا يواصل المنتخب الجزائري، سلسلة نتائجه الإيجابية، بعدم تسجيله لأي خسارة، منذ نهائيات أمم إفريقيا 2019.