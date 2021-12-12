الخضر يحصدون كل جوائز الدور ربع النهائي لمونديال العرب

حصد المُنتخب الوطني الجزائري كل جوائز الدور ربع النهائي من منافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

زملاء القائد رايس وهاب مبولحي تم اختيارهم كأفضل منتخب من الناحية الفنية في هذا الدور بنسبة تصويت بلغت 78 بالمائة.

كما تم اختيار يوسف بلايلي أفضل لاعب في الدور ربع النهائي بنسبة تصويت بلغت 80 بالمائة.

وفي نفس السياق تفوق الناخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة في جائزة أفضل مدرب في هذا الدور بنسبة تصويت بلغت 78 بالمائة.

هذا دون نسيان الهدف الأسطوري لابن ولاية وهران الذي تم اختياره أفضل هدف في ربع النهائي دون منازع.