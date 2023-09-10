الخضر يحضرون بتعداد مكتمل وفيغولي يخضع لعمل خاص

اكتمل تعداد المنتخب الوطني، لأول مرة منذ انطلاق تربص سبتمبر الجاري، بعد التحاق الثنائي بغداد بونجاح ورامي بن سبعيني، تحسبا لودية بعد غد الثلاثاء، أمام السنغال.

وضيّع بونجاح كل الحصص الجماعية، بعدما التحق يوم الـ 4 سبتمبر الجاري مصابا، بينما تعرض بن سبعيني، لإصابة خلال أول حصة تدريبية في ذات اليوم.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأحد، بأن الخضر تدربوا أمس بتعداد مكتمل، قبل أقل من 48 ساعة عن المواجهة القوية المرتقبة أمام السنغال بالعاصمة داكار.

وفي المقابل، أكدت الفاف، بأن سفيان فيغولي، خضع على هامش حصة أمس، الخامسة منذ انطلاق التربص، لعمل خاص قبل أن يلتحق بالمجوعة في ثاني حصة يجريها الخضر عقب العودة إلى قسنطينة بعد مواجهة تنزانيا بعنابة الخميس الفارط.