الخضر يحطّون الرحال بالدار البيضاء لموقعة غينيا

وصلت بعثة المنتخب الوطني الجزائري، ظهر اليوم الأحد، إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، تحضيرًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب غينيا غدًا الإثنين.

في إطار الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

المباراة ستجرى على أرضية ملعب “محمد الخامس” بداية من الساعة 17:00، في لقاء مصيري يطمح خلاله أشبال فلاديمير بيتكوفيتش إلى حصد نقاط الفوز، خصوصًا بعد تصدّرهم المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات، مقابل هزيمة واحدة أمام نفس المنافس في لقاء الذهاب.

الخضر سيخوضون مساء اليوم آخر حصة تدريبية على الملعب الرئيسي، حيث سيعمل الناخب الوطني على ضبط أوراقه الأخيرة وتحديد ملامح التشكيلة الأساسية، بهدف تحقيق انتصار يعزز الصدارة ويُقرب المنتخب أكثر من حلم المونديال.