“الخضر” يحطّون الرحال بهولندا استعدادًا لودية “الطواحين”

وصل المنتخب الوطني، مساء اليوم، إلى هولندا تحسبًا للمواجهة الودية التي ستجمعه بمنتخب “الطواحين” هذا الأربعاء، ضمن برنامج التحضيرات لكأس العالم.

ويعوّل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على هذه المواجهة لاختبار جاهزية المجموعة والوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخيارات التكتيكية المعتمدة. خاصة أمام منافس من الطراز الرفيع يعَدُّ من أبرز المنتخبات الأوروبية.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للعناصر الوطنية، إذ ستكون فرصة للاحتكاك بمستوى عالٍ واستخلاص العديد من الدروس الفنية قبل المواعيد الرسمية القادمة. في وقت يطمح فيه المنتخب الجزائري إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز جاهزيته.