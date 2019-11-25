الخضر يحققون الفوز الثاني على التوالي في دورة لوناف

الرياضة
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الخضر يحققون الفوز الثاني على التوالي في دورة لوناف
بقلم يونس رزيق

حقق المنتخب الوطني أقل من 20 سنة الفوز الثاني على التوالي في بطولة شمال إفريقيا “لوناف” المقامة حاليا بتونس.

وفاز المنتخب الجزائري اليوم الإثنين بنتيجة 2-1 أمام منتخب بوركينافاسو  بملعب الكرم لحساب اليوم الثاني من دورة اتحاد شمال افريقيا لاقل من 20 سنة.

وسجل خليل بارا (7) ومروان زروقي (68 ض ج) هدفي المنتخب الجزائري بينما جاء هدف بوركينافاسو بواسطة ابرهيم دياكيتي (43 ض ج).

ويواجه المنتخب الوطني نظيره المصري في الجولة الثالثة يوم الجمعة المقبل أن يختتم مواجهات الدورة أمام المنتخب المغربي يوم الأحد في الفاتح من شهر ديسمبر.


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