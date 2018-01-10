الخضر يحققون ثاني فوز في دورة قطر الودية لكرة اليد

فاز المنتخب الوطني لكرة اليد (أكابر رجال)، سهرة أمس الثلاثاء، على منتخب عمان بـ28-27، في إطار الدورة الودية الجارية بقطر.

وأنهى المنتخب الجزائري الشوط الأول من هذه المباراة لصالحهم بنتيجة 13-12، وتمكنو من الحفاط على فارق هدف وحيد لنهاية المباراة.

ويعد هذا الفوز هو الثاني للخضر من أصل ثلاثة مباريات لعبها، بفوزين أمام منتخبي عمان وكوبا، وانهزام أمام منتخب قطر.

ويحتل أشبال المدربين سفيان حيواني، ومحمد صغير، المرتبة الثانية في هذه الدورة الودية، بفارق نقطتين عن صاحب الريادة منتخب قطر.

هذا وسيلعب المنتخب الجزائري مباراته الرابعة أمسية اليوم أمام منتخب إيران، انطلاقا من الساعة السابعة مساءً.

للإشارة تدخل مشاركة المنتخب الجزائري لكرة اليد، في هذه الدورة الودية، ضمن التحضيرات الخاصة بكأس أمم إفريقيا 2018 المقرّر بالغابون.