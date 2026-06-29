“الخضر” يحققون رقمًا قياسيًا في كأس العالم

دخل المنتخب الوطني، تاريخ نهائيات كأس العالم من بابه الواسع، بعدما بصم على واحدة من أطول الهجمات في تاريخ البطولة، بمناسبة مواجهة النمسا، والتي انتهت بتسجيل القائد رياض محرز هدفا ثالثا في اللقاء والثاني له، قبل أن يعدل المنافس.

وكشف حساب “Opta Analyst” المختص في الإحصائيات، في تغريدة على منصة “إكس” أن هدف محرز جاء بعد سلسلة مذهلة بلغت 110 تمريرات متتالية.

كما أوضح المصدر ذاته، أن “الخضر” وقبل الهدف استحوذوا على الكرة لأكثر من 5 دقائق كاملة. قبل أن يترجموا سيطرتهم إلى هدف حاسم في الدقيقة 92:51، عن طريق محرز. بعد تمريرة من حسام عوار.

ويُعد هذا الرقم قياسيا في تاريخ المونديال، إذ لم يسبق لأي منتخب أن سجل هدفا بعد هذا العدد الكبير من التمريرات المتواصلة.

وسخر حساب “Opta Analyst” من السيناريو الذي صنعه “الخضر”. مشيرا إلى أن المنتخب الوطني “لم تصله رسالة أن التعادل كان سيكفي الطرفين”. في تلميح على إصرار أشبال بيتكوفيتش، على اللعب من أجل الفوز حتى اللحظات الأخيرة.

There were 110 (yes, 110!) passes in the build-up to Riyad Mahrez’s goal for Algeria last night. Algeria had the ball in continuous possession for over 5 minutes 😂 Clearly didn’t get the message that a draw would have been fine for both pic.twitter.com/AsCDq4RIfN — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 28, 2026

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