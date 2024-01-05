الخضر يحققون فوزا أمام الطوغو بثلاثية نظيفة

حقق لاعبو الخضر فوزا عريضا أمام منتخب الطوغو بثلاثية نظيفة بملعب كيغي ضمن الاستعدادات لمباريات كأس أمم إفريقيا التي ستجري بكوت ديفوار.

وسجل أهداف المباراة كل من المدافع بن سبعيني الذي سجل ثنائية، و هدف إسلام سليماني، كما عرفت المباراة تألق المدافع رامي بن سبعيني بشكل ملفت للانتباه سواء دفاعيا وهجوميا.

كما نال المدافع يوسف عطال بطاقة صفراء في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، الذي كان قدم مستويات متذبذبة.

في حين نال الناخب الوطني جمال بلماضي هو الأخر بطاقة صفراء بسبب الاحتجاج على الحكم الرئيسي عقب تدخل قوي على القائد رياض محرز في الدقيقة 58.

واعتمد بلماضي على تشكيلتين مختلفتين، حيث منح الفرصة لأغلب اللاعبين المتواجدين في تربص الطوغو.

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