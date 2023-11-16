الخضر يحققون فوزا بثلاثية أمام الصومال وينذرون الأفارقة

تمكن الخضر من الفوز أمام الضيف منتخب الصومال في مباراة، اليوم الخميس، التي جرت بملعب نيلسون مانديلا بثلاثية مقابل واحد.

سوجل الهدف الأول المتألق فارس شايبي، قبل أن يعزز الثنائي بغداد بونجاح و اسلام سليماني رصيد الخضر في المقابلة التي اندرجت ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وعرفت المباراة قيام المهاجم سليماني بالإحتفال بالعلم الفلسطيني في الدقيقة 80 من عمر، المباراة بعدما تلقى العلم من قبل أحد المناصرين الذين كانوا متواجدين في مدرجات ملعب نيلسون مانديلا.

كما شهدت المباراة قيام الناخب الوطني جمال بلماضي قيام بعدد كبير من التغييرات، و إشراك عدد كبير من اللاعبين الذي كان أبرزهم فارس شايبي الذي تألق بشكل كبير.

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