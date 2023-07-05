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الرياضة

الخضر يحققون فوزا مستحقا أمام السودان في الوقت القاتل

بقلم عزيز طالبي
الخضر يحققون فوزا مستحقا أمام السودان في الوقت القاتل
السودان
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تمكن المنتخب الوطني الجزائري من الفوز أمام منتخب السودان بثنائية مقابل واحد ضمن منافسة الألعاب العربية التي تحتضنها الجزائر.

وفازت الكتيبة الوطني بشق الأنفس في الدقائق الأخيرة وسط فرحة كبيرة للاعبين والمدرب رشيد ايت محمد.

كما سجّل مهاجم الخضر الهدف الثاني في الدقيقة 91 من عمر المواجهة التي كانت مثيرة جدا وسط فرحة كبيرة للأنصار الذي تواجدوا بملعب 19 ماي في عنابة.

وكان المنتخب الوطني قد حقّق التعادل في المباراة الافتتاحية أمام عمان، ليجمع رصيده إلى حد الآن 4 نقاط كاملة.

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