“الخضر” يختتمون التحضيرات وبراهيمي مهدد بتضييع لقاء السودان

اختتم ظهر اليوم الثلاثاء، المنتخب الوطني الرديف، تحضيراته الخاصة بأولى لقاءاته في بطولة كأس العرب قطر 2025، المقررة غدا الأربعاء، امام منتخب السودان.

واستغل المدرب مجيد بوقرة، حصة الختام، من أجل ضبط معالم التشكيلة الأساسية والخطة التي سيدخل بها اللقاءK المرتقب على أرضية ملعب “أحمد بن علي” بمدينة الريان، بداية من الساعة 13:00.

وشهدت الحصة الأخيرة للعناصر الوطنية، قبل انطلاق رحلتهم في الدفاع عن لقب 2021. تدرب لاعب الغرافة القطري، ياسين براهيمي، بعيدا عن المجموعة، ما يهدد بغيابه عن لقاء السودان.

بينما تدرب باقي اللاعبين بشكل عادي، وسط تركيز كبيرة وعزيمة أكبر. على تدشين البطولة العربية بانتصار، يؤكد نوايا “الخضر” في الاحتفاظ باللقب.