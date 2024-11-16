“الخضر” يختتمون تحضيراتهم الخاصة بمواجهة ليبيريا

اختتمت تشكيلة المنتخب الوطني، صبيحة اليوم السبت، تحضيراتها الخاصة بمواجهة ليبيريا، المقررة غدا الأحد، برسم الجولة الـ 6 والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وأجرت العناصر الوطنية، حصة تدريبية بسيدي موسى، صبيحة اليوم، هي الثانية منذ العودة من “مالابو”، بعد الأولى التي جرت أمس الجمعة.

وشهدت الحصة التدريبية الأخيرة لـ”الخضر” في تربص نوفمبر الجاري، مشاركة جميع اللاعبين. باستثناء متوسط الميدان، رامز زروقي، الذي غادر التربص، بسبب تراكم الانذارات وغيابه آليا، عن لقاء ليبيريا.

ويرتقب أن يغادر أشبال فلاديمير بيتكوفيتش، مساء اليوم السبت، نحو مدينة تيزي وزو. تحسبا للمواجهة المرتقبة غدا، بملعب “حسين آيت أحمد” بداية من الساعة 17:00.