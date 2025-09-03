“الخضر” يختتمون تحضيراتهم بسيدي موسى ويصلون اليوم تيزي وزو

تستعد العناصر الوطنية، اليوم الأربعاء، لمغادرة مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، باتجاه تيزي وزو، تحسبا لملاقاة منتخب بوتسوانا.

ويستقبل “الخضر” غدا الخميس، بوتسوانا، بملعب المجاهد “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو. بداية من الساعة 20:00، ضمن فعاليات الجولة الـ 7 من تصفيات مونديال 2026.

وأجرى أشبال فلاديمير بيتكوفيتش، مساء أمس الثلاثاء، آخر حصة تدريبية لهم في تربص سيدي موسى، الذي انطلق يوم الاثنين. على أن يخوضوا حصة خفيفة مساء اليوم بتيزي وزو، قبل لقاء الغد.

ويرتقب أن يعود رفقاء القائد رياض محرز، إلى سيدي موسى، بعد مواجهة بوتسوانا، لمواصلة التحضيرات تحسبا للمباراة الأخرى المنتظرة يوم الاثنين المقبل. الـ 8 سبتمبر الجاري، أمام غينيا، في الدار البيضاء المغربية، برسم الجولة الـ 8 من تصفيات كأس العالم.