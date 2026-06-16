الخضر يختتمون تحضيراتهم لمواجهة الأرجنتين بحصة تدريبية أخيرة في كانساس

أجرى المنتخب الوطني الجزائري، مساء الثلاثاء بالتوقيت الجزائري، آخر حصة تدريبية له قبل مواجهة المنتخب الأرجنتيني في افتتاح مشواره ضمن نهائيات كأس العالم 2026.

واحتضن مركب “روك تشالك بارك” التابع لجامعة كانساس بمدينة لورانس هذه الحصة، التي خصصها الناخب الوطني لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة والخطة التكتيكية التي سيعتمدها في مواجهة بطل العالم.

وشهدت الحصة حضور جميع اللاعبين في أجواء يسودها التركيز والانضباط، حيث عمل الطاقم الفني على مراجعة بعض الجوانب الفنية والتكتيكية تحسبًا لأول اختبار في المونديال.

ويدخل “الخضر” المواجهة بمعنويات مرتفعة ورغبة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الأرجنتيني، حامل لقب كأس العالم، في لقاء مرتقب سيُجرى فجر الأربعاء بداية من الساعة الثانية صباحًا بتوقيت الجزائر على ملعب كانساس سيتي.