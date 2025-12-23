“الخضر” يختتمون تحضيراتهم وبيتكوفيتش يرسم خطة الإطاحة بالسودان

اختتم منتصف نهار اليوم الثلاثاء، المنتخب الوطني، تحضيراته الخاصة بمواجهة نظيره السوداني، في افتتاح مواجهات المنتخبان ضمن منافسة كأس أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي “المحاربون” غدا الأربعاء، بـ “صقور الجديان” على أرضية ملعب “مولاي الحسن” بمدينة الرباط، بداية من الساعة 16:00.

وعقب الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الثلاثاء، التحق الناخب الوطني. فلاديمير بيتكوفيتش، بأرضية ميدان تدريبات “الخضر”، من أجل خوض آخر حصة تدريبية قبل دخول غمار الـ”كان”.

وانطلقت الحصة الأخير لـ”الخضر”، بتقسيم اللاعبين الـ 28 إلى عدة مجموعات. وتميزت بتمريرات قصيرة للكرة بين كل مجموعة، في اطار التسخينات قبل مباشرة العمل الجدي.

ودعا بيتكوفيتش، قبل انطلاق الأمور الجدية، أشباله إلى اجتماع مصغر. وسط أرضية ميدان التدريبات، أين شرح لهم خطة العمل الخاصة بآخر حصة تدريبية، وأطلق عليهم خطابا حماسيا. بهدف ادخالهم في أجواء المباراة.

ويرتقب أن يختار الناخب الوطني، على هامش حصة اليوم، قائمة الـ 26 لاعبا المعنيين بمواجهة السودان. مع تحديد هوية التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها.

كما سيضع مدرب “الخضر” اللمسات الأخيرة على الخطة التكتيكية التي سيدخل بها اللقاء الافتتاحي للمنتخب في “كان 2025″، لاسيما وأنه قام مسبقا بتحديد مفاتيح الفوز، بعدما عاين عدد من مباريات منتخب السودان.