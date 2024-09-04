الخضر يخوضون آخر حصة تدريبية بملعب ميلود هدفي قبل مواجهة غينيا الاستوائية

خاضت عناصر المنتخب الوطني، أمسية اليوم الأربعاء، آخر حصة تدريبية، على أرضية ملعب “ميلود هدفي” بوهران، قبل مواجهة منتخب غينيا الاستوائية.

في إطار الجولة الأولى لمباريات المجموعة الخامسة، من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وجرت الحصة بتعداد مكتمل، تحت إشراف الناخب الوطني، فلايديمير بيتكوفيتش.

للإشارة، سيواجه الخضر، غدا الخميس، منتخب غينيا الاستوائية بداية من الساعة الثامنة مساء.