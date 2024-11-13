الخضر يخوضون آخر حصة تدريبية قبل مواجهة غينيا الاستوائية

خاضت عناصر المنتخب الوطني، مساء اليوم الأربعاء، آخر حصة تدريبية قبل مواجهة غينيا الاستوائية.

ويواجه زملاء القائد ماندي، منتخب غينيا الاستوائية، غدا الخميس، بداية من الساعة الثانية زوالاً 14.00 بالتوقيت المحلي. في إطار الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وجرت هذه الحصة التدريبية بتعداد مكتمل، على أرضية ميدان الملعب الرئيسي “مالابو الجديد”، وبحضور رئيس “الفاف” وليد صادي.