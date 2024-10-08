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الرياضة

الخضر يخوضون ثاني حصة تدريبية استعدادا لمواجهة التوغو

بقلم فيصل زيان بوزيان
الخضر يخوضون ثاني حصة تدريبية استعدادا لمواجهة التوغو
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خاضت عناصر المنتخب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، ثاني حصة تدريبية، تحسبا لمواجهة منتخب التوغو.

وتدخل المباراة في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025. المرتقبة يوم الخميس على الساعة الـ20.00، بملعب 19 ماي 1956 بعنابة،

وشهدت الحصة التدريبية الثانية لعناصر المنتخب الوطني، بمركز التحضيرات بسيدي موسى، مشاركة كل اللاعبين.

وركز الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، خلال هذه الحصة، على العمل التكتيكي بالإضافة إلى الجانب البدني.

للإشارة، سيتنقل تعداد المنتخب الوطني، عبر رحلة خاصة نحو العاصمة التوغولية، لومي، صباح يوم السبت، تحسبا للمواجهة الثانية أمام التوغو لحساب الجولة الرابعة.

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