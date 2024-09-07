الخضر يخوضون ثاني حصة تدريبية استعداداً لمواجهة ليبيريا

خاضت عناصر المنتخب الوطني، مساء اليوم السبت، ثاني حصة تدريبية، بمركز التحضيرات بسيدي موسى. تحسباً لمواجهة ليبيريا. في إطار الجولة الثانية لمباريات المجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وشهدت الحصة التدريبية الثانية التحضيرية لمواجهة ليبيريا، برمجة الناخب الوطني، بيتكوفيتش، لقاءات تطبيقية بين لاعبيه.

وغاب الرباعي، رياض محرز، حسام عوار، أمين عمورة وريان آيت نوري، عن هذه الحصة، بغد تلقيهم الضوء الأخضر من طرف الطاقم الفني للخضر بمغادرة التربص، بسبب معاناتهم من الإصابة.

وسيحل المنتخب الوطني ضيفاً على ليبيريا، يوم الثلاثاء، بداية من الساعة الخامسة مساءً، بتوقيت الجزائر، ويستهدف محاربو الصحراء تحقيق الفوز الثاني توالياً في التصفيات، وتأكيد تصدر المجموعة الخامسة.