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الرياضة

الخضر يخوضون حصة تدريبية مُغلقة زوال اليوم

بقلم فيصل زيان بوزيان
الخضر يخوضون حصة تدريبية مُغلقة زوال اليوم
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تخوض تشكيلة المنتخب الوطني، زوال اليوم الخميس، ثالث حصة تدريبية تحضيرا لمواجهة منافسه المنتخب البوركينابي، برسم الجولة الثانية من دور المجموعات.

وستخوض عناصر المنتخب الوطني، زوال اليوم بداية من الساعة الثانية زوالا، ثالث حصة تدريبية، تحضيرا لمواجهة بوركينا فاسو.

وستكون الحصة التدريبية للخضر، مغلقة أمام الإعلام، بطلب من الناخب الوطني جمال بلماضي، والذي بدوره طالب بصرامة في التدريبات والتركيز على المواجهة المقبلة.

وللإشارة، سيلاقي المنتخب الوطني نظيره البوركينابي، يوم السبت، بملعب السلام بمدينة بواكي، بداية من الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي.

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