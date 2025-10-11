“الخضر” يدخلون أجواء لقاء أوغندا

استأنفت عناصر المنتخب الوطني، مساء أمس الجمعة، تدريباتها بعد الفوز الرائع الخميس الماضي، على الصومال بنتيجة 3-0، وضمان التأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وغادرت تشكيلة “الخضر” مدينة وهران. مباشرة بعد لقاء الصومال المندرج ضمن الجولة الـ 9 وما قبل الأخيرة من تصفيات مونديال 2026. باتجاه سيدي موسى.

وبرمج المسؤول الأول على العارضة الفنية للمنتخب، فلاديمير بيتكوفيتش. حسبما جاء في موقع “الفاف” حصة خفيفة للاسترجاع، بمركز سيدي موسى.

خصص بيتكوفيتش، برنامجا فرديا داخل القاعة للاعبين الذين شاركوا في مباراة الصومال. في حين خاضت باقي العناصر حصة على الميدان في أجواء مريحة يطبعها التركيز.

يُشار إلى أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره الأوغندي هذا الثلاثاء بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو. على الساعة 17:00. لحساب الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات.

وعلى الرغم من أن المباراة تُعتبر شكلية بعد ضمان التأهل مسبقا إلا أن الفوز يبقى ضروريا أمام رفقاء القائد رياض محرز. من أجل تحسين مركزهم في ترتيب “الفيفا” والذي سيتحدد من خلاله مستوى “الخضر” في قرعة المونديال.