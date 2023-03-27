الخضر يدخلون بالبدلة الخضراء في مباراة النيجر

انعقد الاجتماع التقني الذي يخص مباراة الخضر و منتخب النيجر في الإياب التي ستلعب بملعب رادس غدا.

وكشف الاجتماع التقني حسب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأحد، أن الكتيبة الوطنية تدخل المباراة البدلة الخضراء في حين سيلعب منتخب النيجر بالبدلة البيضاء.

يذكر، ان المباراة الماضية دخل المنتخب الوطني بالبدلة البيضاء والمنتخب النيجري بالبدلة الخضراء.

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