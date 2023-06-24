الخضر يدخلون تربصا تحضيريا تحسبا للألعاب العربية

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اليوم السبت، عن دخول المنتخب الوطني لأقل من 23، في تربص تحضيري تحسبا للنسخة 15 من الألعاب العربية.

وحسب ماورد في موقع “الفاف“، فإن الخضر بدأو التحضيرات بملعب الرويبة، أمس الجمعة، تحسبا لخوض منافسة الألعاب العربية، والتي ستحتضنها الجزائر من 5 لغاية 15 جويلية المقبل.

وأضاف البيان، أن 21 لاعبا حضر التربص، بإستثناء سبعة لاعبين من إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، الذين كانوا ملتزمين مع أنديتهم بمواجهة الداربي برسم الجولة 23 من المحترف الأول، وسينضمون بعدها إلى تعداد الخضر، في فندق أمستردام بالرويبة.

كما أوضح البيان، أن المدير الفني للمنتخبات الوطنية، مصطفى بسكري رفقة مساعده زهير جلول، قاما بزيارة تشجيعية لعناصر المنتخب الوطني وحفزوهم لتقديم دورة مشرفة.

كما أوضح ذات البيان، أن التربص سيدوم لغاية يوم الإثنين، بعدها سيتم تسريح اللاعبين والطاقم الفني لقضاء إجازة عيد الأضحى، وستستأنف التحضيرات بتاريخ 30 جوان.

للإنطلاق في تربص تحضيري بولاية عنابة، تحضيرا للدور الأول لدورة الألعاب اللعربية، لمواجهة المنتخب العماني في الجولة الأولى بتاريخ 2 جويلية.

وبعدها، سيواجه الخضر، يوم الأربعاء 5 جويلية بداية من الساعة 21 ليلا، المنتخب السوداني، في ثاني جولة للدور الاول للمنافسة العربية، وفي الجولة الثالثة سيواجهون المنتخب الليبي يوم 8 جويلية.