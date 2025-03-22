الخضر يدخلون مرحلة الجد و يخوضون أول حصة تدريبية تحسبا لمواجهة الموزمبيق

باشرت عناصر المنتخب الوطني، سهرة اليوم السبت، تحضيراتها لمواجهة منتخب الموزمبيق، هذا الثلاثاء، في إطار تصفيات “مونديال” 2026.

فبعد ساعات من حلولها بأرض الوطن، بعد الفوز المحقق أمام بوتسوانا خارج الديار. خاضت عناصر المنتخب الوطني، أول حصة تدريبية بمركز التحضيرات سيدي موسى.

وخصص الطاقم الفني، بقيادة الناخب الوطني، بيتكوفيتش، هذه الحصة للإسترجاع. قبل مواصلة العمل الجدي تحسبا لمواجهة الثلاثاء.

وستكون الفرصة مواتية لرفقاء القائد، رياض محرز، للفوز أمام الموزمبيق. برسم الجولة السادسة للمجموعة السابعة ضمن تصفيات كأس العالم 2026، من أجل الإنفراد بصدارة المجموعة وفض الشراكة مع الموزمبيق.

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب الوطني وموزمبيق في إطار تصفيات كأس العالم 2026، يوم الثلاثاء 25 مارس 2025، بملعب حسين آيت أحمد في تيزي وزو، بداية من الساعة الـ22.00 ليلا.