“الخضر” يدشنون تحضيراتهم للمونديال بأول حصة تدريبية في سيدي موسى

باشر المنتخب الوطني الجزائري، مساء اليوم الاثنين، تحضيراته الجدية استعدادًا لكأس العالم 2026، بإجراء أول حصة تدريبية بمركز سيدي موسى، تحت إشراف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

وشهدت الحصة الأولى أجواء إيجابية وحضورًا تدريجيًا للعناصر الوطنية التي التحقت بالتربص تباعًا. وركّز الطاقم الفني في البداية على العمل البدني وتمارين الاسترجاع، تحسبًا لرفع نسق التحضيرات خلال الأيام المقبلة.

ويعوّل الطاقم الفني على هذا التربص من أجل تجهيز اللاعبين بأفضل طريقة ممكنة للتألق في نهائيات كأس العالم بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

ومن المنتظر أن تتواصل التحضيرات بوتيرة متصاعدة، تزامنًا مع اكتمال تعداد “الخضر”. قبل خوض المواجهات الودية المبرمجة خلال فترة التوقف الدولي، والتي ستسمح للناخب الوطني بمعاينة جاهزية اللاعبين وضبط معالم التشكيلة الأساسية قبل موعد المونديال.