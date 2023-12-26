الخضر يدشنون تحضيرات الـ”كان” بمواجهة المنتخب الأولمبي

قرر الناخب الوطني، جمال بلماضي، برمجة لقاء ودي بين أشباله والمنتخب الأولمبي، في مستهل التحضيرات الخاصة بنهائيات كأس أمم إفريقيا.

وكانت “الفاف” قد أعلنت في وقت سابق، عن برمجة لقاءين وديين أمام كل من طوغو وبورندي، يومي الـ 5 والـ 9 من شهر جانفي المقبل، بالعاصمة الطوغولية “لومي”.

وسيغادر وفد الخضر، أرض الوطن يوم الفاتح جانفي الداخل. من أجل الدخول في تربص مغلق تحضيرا للـ”كان” إلى غاية الـ 10 من نفس الشهر.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن مصادرها المقربة من المنتخب الوطني. بأن رفقاء رياض محرز، وقبل التوجه إلى “لومي” سيلعبون مباراة ودية أمام تشكيلة المنتخب الأولمبي بمركز سيدي موسى.