الخضر يدشّنون الفندق الجديد بسيدي موسى

أقام وفد الخضر بالفندق الذي جدّد مؤخرا من قبل الإتحادية الجزائرية لكرة القدم. لأوّل مرة حسبما أعلنت عنه “الفاف” اليوم.

وابدى لاعبو المنتخب الوطني رضاهم التام عن الفندق الذي دشّن من جديد في مركز سيدي موسى الذي وقف عليه رئيس الفاف شرف الدين عمارة شخصيا. لما قام المسؤولين بالمركز بتأثيثه.

كما قال المصدر. أن رئيس الفاف وقف على كل صغيرة وكبيرة. إلى جانب التأكد شخصيا أن الجميع تواجد في مكانهم. وراضون عن الإمكانيات التي وفرت لهم.

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عمارة: “وضعنا قدمنا الأولى في قطر”

ثمّن رئيس “الفاف”، شرف الدين عمارة، الفوز الذي عاد به الخضر من الكاميرون، في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر.

وصرح شرف الدين عمارة، اليوم السبت، لتلفزيون “النهار”: “كنا عازمين على النهوض من المكان الذي سقطنا فيه وحققنا ذلك بأفضل طريقة”.

كما أضاف رئيس “الفاف”: “حققنا نتيجة جد ايجابية في الكاميرون، تسمح لنا بوضع قدمنا الأولى في مونديال قطر”.

وتابع عمارة: “تم انجاز المهمة بنسبة 75%، والآن علينا الحفاظ على تركيزنا لاتمام المهمة في لقاء العودة”.

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