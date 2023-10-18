الخضر يرتقون إلى المركز الـ 33 عالميا

ارتقى المنتخب الوطني، إلى المركز الـ 33 عالميا، في تصنيف “الفيفا” الجديد، المقرر صدوره يوم الـ 26 أكتوبر الجاري.

ولعب الخضر، في فترة التوقف الدولي الأخيرة الخاصة بشهر أكتوبر الجاري، لقاءين وديين، فاز في الأول بخماسية لهدف أمام الرأس الأخضر، بينما تعادل في الثاني أمام مصر بهدف لمثله.

وحسب موقع “فوتبال رانكينغ” المختص في تصنيف المنتخبات، فإن الخضر كسبوا مركزا واحدا في أسبوع “الفيفا” الأخير، وباتوا في المركز الـ 33 عالميا بتقييم 1512.89. بعدما كسبوا 3.39 نقطة إضافية، علما أن تقييمهم في سبتمبر الفارط كان 1509.50 في المركز الـ 34.

وفي المقابل، حافظ المنتخب الوطني، على مركزه الرابع إفريقيا، حسب ذات المصدر. خلف المتصدر المغرب والوصيف السنغال وتونس صاحبة المركز الـ 4.

