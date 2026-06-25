الخضر يرتقون إلى المركز الـ27 عالمياً في تصنيف “الفيفا”

حقق المنتخب الوطني قفزة نوعية جديدة في خارطة الكرة العالمية، حيث تمكن “محاربو الصحراء” من الارتقاء إلى المركز الـ27 عالمياً في التصنيف المباشر للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برصيد 1575.64 نقطة، مواصلين بذلك تقدمهم الملحوظ وتقليص الفارق بشكل كبير عن المراكز الـ25 الأولى.

وجاء هذا الصعود المستحق مستفيداً من النتائج الإيجابية الأخيرة والاستغلال المثالي لتعثر منتخب كوريا الجنوبية أمام نظيره الجنوب إفريقي، وهو ما منح الأفضلية الحسابية لـ”الخضر” لتجاوز المنتخب الكوري في الترتيب المباشر، وتأكيد الاستقرار الفني والبدني المتميز الذي يمر به المنتخب الوطني في الآونة الأخيرة وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لمواصلة هذا الزحف نحو ريادة الكرة العالمية ودخول نادي العشرين الكبار قريباً.