الخضر يرفعون التحدي أمام الصومال لتدشين “الكان” بانتصار

يفتتح المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، سهرة اليوم السبت، بطولة أمم إفريقيا، في مواجهة منتخب الصومال، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

ويتواجد رفقاء القائد مسلم أناتوف، في أتم جاهزيتهم لدخول هذه المنافسة بقوة، سعيا في تحقيق أول انتصار لهم في هذه الطبعة.

كما يراهن المدرب أرزقي رمان، على عاملي الأرض، والجمهور، إلى جانب جاهزية أشباله، للإطاحة بأول منافسيه.

وتستتهدف العناصر الوطنية، تحقيق انجاز أفضل من المسجل في طبعة 2009، أين بلغ الخضر الدور النهائي، من خلال التتويج بالطبعة الحالية.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، ضد الصومال، مقررة سهرة اليوم السبت، انطلاقا من الثامنة ليلا، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.