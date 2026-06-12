الخضر يرفعون وتيرة التحضيرات.. تركيز كبير قبل موقعة الأرجنتين في المونديال

واصل المنتخب الوطني الجزائري، صباح اليوم الجمعة، تحضيراته بمدينة لورانس الأمريكية استعدادًا لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2026، حيث أجرى حصة تدريبية جديدة بمركز “روك تشوك بارك” التابع لجامعة كانساس.

وانطلقت الحصة التدريبية بداية من الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمشاركة جميع اللاعبين المعنيين بالمنافسة، في مؤشر إيجابي يعكس جاهزية المجموعة قبل الدخول في أجواء المنافسة الرسمية.

وركز الطاقم الفني خلال هذه الحصة على الجوانب التقنية والتكتيكية، من خلال سلسلة من التمارين الهادفة إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين وتحسين الآليات الجماعية، إلى جانب وضع اللمسات الأخيرة على الخطة التي سيعتمدها المنتخب في مباراته الأولى أمام المنتخب الأرجنتيني.

وشهدت التدريبات تطبيق العديد من التمارين الخاصة بالتنظيم الجماعي والتحولات الهجومية والدفاعية، فضلاً عن العمل على مختلف الخيارات التكتيكية المحتملة تحسبًا للمواجهة المرتقبة.

وأظهر لاعبو المنتخب الوطني تركيزًا كبيرًا وانضباطًا واضحًا طوال مجريات الحصة، حيث سادت أجواء من الجدية والحماس داخل المجموعة، في ظل الرغبة المشتركة في تقديم بداية قوية خلال المونديال.

وتتواصل تحضيرات “الخضر” بوتيرة مرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط تفاؤل كبير داخل المجموعة قبل الموعد المنتظر أمام بطل العالم، هذا الأربعاء، في مباراة ستشكل اختبارًا حقيقيًا لطموحات المنتخب الوطني في هذه النسخة من كأس العالم.