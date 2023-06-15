الخضر يزورون الجمعية الخيرية الوطنية كافل اليتيم

قام المنتخب الوطني، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية للجمعية الخيرية الوطنية كافل اليتيم، ببابا حسن الجزائر العاصمة.

ونشر الحساب الرسمي للفاف، اليوم الخميس، عبر القناة الرسمية لليوتوب، لقطات لزيارة عناصر الخضر لمقر جمعية كافل اليتيم، أين تم تكريمهم من طرف الأطفال بالورود.

كما قام مسؤول جمعية كافل اليتيم، شاوتي علي، بتقديم الشكر لعناصر المنتخب الوطني، على إلتفاتتهم الطيبة تجاه الأطفال اليتامى.

ومن جهته، عبر الناخب الوطني جمال بلماضي، سعادته بزيارة مقر جمعية كافل اليتيم، وصرح:”في كل مرة تسمح لنا الفرصة نقوم بإلتفاتات مثل هذه بكل سرور”.

وأضاف بلماضي:”مرحبا بكم في المركز التقني بسيدي موسى، وأتمنى لكم كل الخير والتوفيق في المستقبل، لتصبحوا أفضل النساء والرجال لهذا الوطن”.

وفي الختام، تم تكريم الناخب الوطني جمال بلماضي، ولاعبي المنتخب الوطني، أبرزهم الهداف التاريخي للخضر إسلام سليماني، حسام عوار، وبغداد بونجاح ورامي بن سبعيني والسعيد بن رحمة، من طرف أطفال جمعية كافل اليتيم.

كما أهدت عناصر الخضر، قميص المنتخب الوطني موقع من طرف كل اللاعبين، للأطفال اليتامى بجمعية كافل اليتيم.