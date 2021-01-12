الخضر يسافرون إلى مصر للمشاركة في مونديال كرة اليد

وصلت بعثة المنتخب الجزائري لكرة اليد صباح اليوم الثلاثاء إلى مطار هواري بومدين من أجل شد الرحال إلى مصر.

هذا وسيسافر المنتخب الجزائري على متن طائرة خاصة إلى مصر من أجل بداية المشوار في مونديال كرة اليد.

ويُباشر ”الخضر” المنافسة أمام المغرب يوم 14 جانفي قبل لقاء إيسلندا يوم 16 جانفي.

في حين سيختتم المنتخب الوطني الدور الأول أمام البرتغال يوم 18 جانفي.

وصرح “لبان” رئيس الإتحادية الجزائرية لقناة النهار: “المعنويات مرتفعة والمنتخب جاهز لهذه البطولة، وان شاء الله نحقق بداية جيدة ونحن متفائلون”.

وأضاف: “كل اللاعبين واعون بالمسؤولية خاصة أنهم سيشاركون في البطولة العالمية ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع”.

كما أكد مدرب الخضر أن المنتخب الوطني الجزائري جاهز لهذه المنافسة العالمية.