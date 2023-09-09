الخضر يستأنفون التحضيرات تحسبا لمواجهة السنغال

إستأنفت تشكيلة المنتخب الوطني، عشية أمس الجمعة، التدريبات بملعب حملاوي بقسنطينة، تحضيرا لمواجهة السنغال الودية المرتقبة يوم الثلاثاء.

وحسب ماورد في الموقع الرسمي للفاف، اليوم السبت، فقد إجتمع الناخب الوطني جمال بلماضي باللاعبين قبل إنطلاق الحصة التدريبية للحديث عن أهم النقاط بخصوص المواجهة الأخيرة ضد تنزانيا والتطلعات بشأن المواجهة المقبلة ضد السنغال.

وأوضح البيان، أنه بعد الإجتماع، اللاعبين خضعوا لحصة إحماء رفقة المحضر البدني ريمي لانكو، وتم تقسيمهم على مجموعتين، وشهدت هذه الحصة، إندماج اللاعبين المصابين بغداد بونجاح ورامي بن سبعيني في التدريبات.

وفي ختام الحصة، ضبط الناخب الوطني جمال بلماضي رفقة طاقمه الفني العديد من الأمور التكتيكية، تحضيرا لمواجهة السنغال.