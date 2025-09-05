الخضر يستأنفون التحضيرات لمواجهة غينيا

استأنف المنتخب الوطني الجزائري مساء اليوم الجمعة، تدريباته بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام منتخب غينيا يوم الإثنين.

ضمن تصفيات الجولة 8 للمجموعة 7 المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأشرف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، على الحصة التدريبية التي تميزت بأجواء جدية وحماسية، حيث ركز الطاقم الفني على استرجاع جاهزية اللاعبين بدنيًا وتكتيكيًا بعد مواجهة أمس الخميس أمام بوتسوانا.

وشهدت الحصة حضورًا مميزًا للعناصر التي لم تشارك في اللقاء الأخير، على غرار مازة، توبة، وحاج موسى، غيتون الذين أبانوا عن استعداد بدني وفني كبير من أجل نيل ثقة المدرب في قادم الاستحقاقات.

ويأمل بيتكوفيتش في تجهيز جميع عناصر التعداد، لضمان أكبر قدر من الخيارات أمام غينيا، خاصة وأن المواجهة تكتسي أهمية بالغة في سباق التصفيات.

ومن المقرر أن تسافر بعثة المنتخب إلى مدينة الدار البيضاء (المغرب) يوم الأحد 7 سبتمبر، حيث ستجري آخر حصة تدريبية على ملعب محمد الخامس، في توقيت المباراة (الساعة 17:00).