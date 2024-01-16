الخضر يستأنفون اليوم تحضيرا لمواجهة بوركينافاسو

برمج الطاقم الفني للخضر، بقيادة جمال بلماضي، حصة تدريبية مساء اليوم الثلاثاء، تحسبا لمباراة الجولة الـ 2 من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، أمام بوركينافاسو.

ويرتقب أن يلاقي المنتخب الوطني، نظيره البوركينابي، في صدام مثير. لا يقبل القسمة على اثنين، يوم السبت المقبل، لاسيما بعد البداية المتعثرة بالتعادل أمس، أمام أنغولا، في افتتاح مشوار الخضر في الـ”كان”.

وستنطلق تدريبات التشكيلة الوطنية، مساء اليوم الثلاثاء. بداية من الساعة 15:30 ( 16:30 بتوقيت الجزائر) ويتخصص بدرجة أولى للاسترجاع، لاسيما بالنسبة للعناصر التي شاركت أساسية في لقاء أنغولا.

بينما سيعود الخضر، بداية من يوم غد الأربعاء. للتدرب بداية من الساعة 14:00 (15:00 بتوقيت الجزائر)، وهو نفس توقيت اللقاء المهم المرتقب أمام بوركينافاسو يوم السبت القادم.